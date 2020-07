États-Unis

Elle apprend son cancer par une téléspectatrice

Victoria Price a sûrement eu la vie sauvée grâce à l’œil attentif d’une fan de son émission, qui a remarqué une grosseur à son cou. En plusieurs années, d’autres animateurs ont été diagnostiqués grâce à l’attention de leurs spectateurs.

Le nom de son émission, «8 On Your Side» (en français: «8 à vos côtés»), n’est pas seulement un slogan pour Victoria Price. À 28 ans, l’animatrice du programme, qui a pour but de défendre les plus faibles et dénoncer les injustices liées aux entreprises frauduleuses, vient d’être «sauvée» à son tour par une téléspectatrice.