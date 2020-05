Valais

Elle assistait des médecins sans avoir de formation

La supercherie a duré près de trente ans. Sentant l’étau se resserrer, la femme est allée jusqu’à se confectionner un faux diplôme.

La quinquagénaire a été virée et condamnée avec sursis.

Pour former une jeune apprentie à la profession d’assistante médicale, il est indispensable d’avoir soi-même appris ce métier. Ce rôle, une Valaisanne devait l’assumer après avoir travaillé depuis 1991 auprès de plusieurs médecins du canton. Or, elle n’avait jamais obtenu le moindre diplôme en la matière. Elle est ainsi passée sous les radars pendant une trentaine d’années. Le pot aux roses n’a été découvert qu’en automne 2019, lorsque le cabinet qui l’employait l’a désignée comme formatrice. Le Service de la formation professionnelle a alors demandé de pouvoir consulter le CFC de cette quinquagénaire. L’administration voulait vérifier son statut, car elle n’apparaissait pas dans sa base de données.

Diplôme récupéré sur internet



Par peur de perdre son emploi, la femme a alors récupéré sur internet un diplôme portant le sceau du Canton de Vaud et la signature d’un chef de département. Elle a complété ce document avec ses nom, prénom et année de naissance, laissant ainsi croire qu’elle avait obtenu son CFC en juin 1987, à l’âge de 21 ans. Elle a ensuite transmis son diplôme falsifié aux autorités cantonales. Mais le Service concerné a repéré la falsification et l’a dénoncée à la justice, en novembre.