États-Unis : Elle assiste à la mort de sa fille et de trois de ses petits-enfants

Une jeune femme et trois de ses enfants ont été victimes d’un terrible accident de voiture dimanche. La maman et grand-maman, qui suivait dans un autre véhicule, n’a pu qu’assister au drame.

Porsha et son bébé de 7 mois prénommé Drake sont morts sur les lieux de l’accident. King, 5 ans, et Messiah, 2 ans, ont été héliportés vers l’hôpital, mais n’ont pas survécu à leurs blessures. L’homme suspecté d’avoir causé l’accident s’en est tiré avec des égratignures et des hématomes. Peu avant le drame, la police avait stoppé l’automobiliste pour un excès de vitesse et avait retrouvé de la marijuana dans sa voiture. L’officier présent à ce moment-là avait estimé que le conducteur était en état de conduire et l’avait laissé reprendre la route. Son audience préliminaire est agendée à vendredi.