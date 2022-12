États-Unis : Elle attend son chien à l’aéroport et apprend qu’il est en Arabie saoudite

Déménager d’un continent à l’autre est une expérience particulièrement stressante, mais la famille Miller a poussé le bouchon encore un peu plus loin. Avant de quitter Londres pour rejoindre l’État américain du Tennessee, Madison avait arrangé le transfert de sa chienne Bluebell, qui devait la retrouver à l’aéroport de Nashville. Une fois arrivée sur place, la voyageuse a cru à une mauvaise blague quand le personnel lui a restitué un animal qu’elle ne connaissait pas, et aucune trace de Bluebell.

«Ils m’ont dit qu’elle n’était pas à Nashville et que, selon toute vraisemblance, elle était en Arabie saoudite», raconte Madison à WSMV. Après environ une heure de confusion, le personnel de l’aéroport a envoyé à la voyageuse une photo de sa chienne enfermée dans une cage, effectivement en Arabie saoudite. Pendant trois jours interminables, Madison et son mari ont attendu le retour de leur animal adoré. Quand ils l’ont enfin récupéré, après trois vols et 63 heures d’angoisse, Bluebell n’était plus la même.