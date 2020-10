Sacrée surprise pour les fans d’Emily Ratajkowki. Lundi 26 octobre 2020, l’Américaine de 29 ans leur a annoncé sur Instagram qu’elle était enceinte, par le biais de deux vidéos réalisées pour «Vogue». Dans l’une d’elles, le top model apparaît avec le ventre arrondi et dans l’autre, on l’entend dire à propos de son futur bébé: «J’ai rêvé de toi pour la première fois hier soir. Nous nous demandons qui tu seras.» Les 26,8 millions d’abonnés de la jeune femme ont été nombreux à se réjouir de cette nouvelle et à la féliciter.

À 29 ans, l’actrice et mannequin Emily Ratajkowski va découvrir les joies de la maternité. AFP

Il s'agira du premier enfant d'Emily et de son mari, Sebastian Bear-McClard, qu’elle a épousé en 2018. La naissance est prévue pour le printemps 2021. Cependant, le couple ne tient pas à connaître le sexe de sa progéniture. «Quand mon mari annonce à nos amis que je suis enceinte, la première question qui vient après «Félicitations» est pratiquement toujours: «Savez-vous ce que voulez?» Et nous leur répondons que nous ne voulons pas connaître le sexe de notre enfant jusqu’à ses 18 ans. Et ça fait rire tout le monde», confie Emily au magazine américain. La belle, qui précise qu’elle élèvera sa fille ou son garçon en évitant au maximum les stéréotypes de genre, a hâte de devenir maman. Néanmoins, de multiples questions se bousculent dans sa tête. «Quelle personne sera-t-elle? Quel genre de parents serons-nous? Quels seront les changements dans nos vies et sur ce que nous sommes?» énumère-t-elle.