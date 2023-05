Un homme jugé pour avoir étranglé sa compagne

«Quand je me suis réveillé, j’étais enragé. Elle m’a demandé si ça allait. Je lui ai répondu: ‘Non. C’est l’heure!’». C’est à ce moment, qu’un matin de novembre 2018, à leur domicile d’Yverdon (VD), Daniel* a étranglé sa compagne dans le lit conjugal, tandis qu’un des trois enfants de cette dernière dormait dans la chambre d’à côté. Ce Vaudois de 32 ans a comparu lundi pour assassinat devant le Tribunal criminel de la Broye et du Nord vaudois.

Violences conjugales et cocaïne

Les deux conjoints étaient en couple depuis 2017. Cette année-là, la police est intervenue deux fois à leur domicile, puis dix fois l’année suivante. Le prévenu, qui a opté lundi pour l’ironie et l’aplomb devant les juges, a avoué qu’il faisait subir à Francesca* des coups de ceinture sur les fesses, des gifles et des empoignades. Des violences exacerbées par la consommation massive de cocaïne et de cocaïne trafiquée.