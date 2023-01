Jazz Correila aurait besoin de 35’000 euros mensuels pour vivre

Jazz Correia : Elle aurait besoin de 35’000 euros mensuels pour vivre

«Vous allez être choqués, mais je vais quand même répondre. Pour payer l’école, l’assurance maladie, l’assurance vie, les activités extrascolaires, les employés de maison, l’assurance voiture, les courses et l’essence, j’ai besoin de 35’000 euros (ndlr: 34’600 francs) par mois», a répondu l’épouse de Laurent, dont le pseudo sur Instagram est I am billionaire (je suis milliardaire, en français). Le couple n’hésite d’ailleurs pas à afficher son train de vie fastueux fait de voitures de luxe, de jets privés, de yachts et de virées shopping hors de prix. «Ils ne font rien de leur vie, ils ne savent même pas ce qu’est le vrai travail, de se lever tous les matins», «Tu peux te vanter d’avoir de belles choses quand tu travailles avec la sueur de ton front, mais pas en vendant des produits sur internet», «Ils n’ont pas l’air heureux malgré des sacs Vuitton et une Bugatti», ou encore «Tu trouves encore le moyen de te plaindre», se sont énervés les internautes outrés par la sortie de Jazz.