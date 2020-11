En août 2019, une femme a incité sa fille de 10 ans à frapper le fils de sa voisine, lui-même âgé de 12 ans, alors qu’il attendait son bus. Et lorsque la mère du garçon, gisant au sol blessé, est accourue, les insultes ont plu sur elle. Ces cris ont été suivis de menaces: «Je vais te tuer...» À la même période, la furie a publié sur Facebook un post accusant sa voisine d’avoir tué son chat et enterré son cadavre. Ce message comportait lui aussi des menaces de mort.

Elle l’appelle pour savoir si «c’était fait»

Mais, le 24 février dernier, ce lourd conflit de voisinage a connu un épisode plus grave. La femme a demandé à son compagnon de retarder son départ au travail afin de sortir en même temps que les enfants de la voisine et de les renverser avec sa voiture. Il a cru au sérieux de la requête mais n’a rien fait, malgré l’insistance de sa compagne, qui lui a téléphoné plusieurs fois. Il n’a pas répondu, certain qu’elle voulait savoir si «c’était fait».