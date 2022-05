Genève: Elle aurait entassé 75 illégaux dans 15 apparts sous-loués

«Jamais cela ne m’a intéressée de sous-louer à des sans-papiers pour me faire de l’argent», a déclaré lundi au Tribunal correctionnel une Vietnamienne de 42 ans. Entre 2016 et 2020, la principale accusée aurait sous-loué quinze logements dans plusieurs quartiers populaires à des ressortissants étrangers, majoritairement des Philippins, démunis d’autorisation de séjour. Selon l’accusation, cette marchande de sommeil présumée aurait au passage réalisé une plus-value de plus de 50% sur les loyers initiaux. Accusé de complicité, son mari, un Suisse âgé de 48 ans, comparaissait à ses côtés.