«Elle aurait été contactée pour entrer dans la Compagnie Créole»

L’humoriste Gérald Dahan est accusé de racisme après avoir publié des tweets moqueurs à l’égard de deux politiciennes.

Dans un second tweet, Gérald Dahan s’est amusé de la prétendue ressemblance entre cette même Sibeth Ndiaye et Elisabeth Moreno, nouvelle ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances. «Elisabeth Moreno enlève ton masque, on t’a reconnu Sibeth Ndiaye (bien essayé le coup du changement de coiffure)», a tweeté l’humoriste.