Royaume-uni : «Elle aurait pu gagner un Oscar, elle jouait si bien la comédie»

Pour se faire de l’argent, une Britannique de 29 ans a fait croire à tout son entourage qu’elle souffrait d’un cancer en phase terminale. Elle a été condamnée à 5 mois de prison.

Une Britannique de 29 ans a été condamnée à cinq mois de prison pour avoir fait croire à son entourage – et même son mari – qu’elle était atteinte d’un cancer en phase terminale. Toni Standen est allée jusqu’à se raser la tête et prétendre qu’il ne lui restait que deux mois à vivre pour soutirer de l’argent à ses proches. Bouleversées par son sort, des amies de Toni ont lancé une collecte de fonds et levé 8500 livres (10’100 francs) pour lui offrir un mariage de rêve avec son compagnon James.