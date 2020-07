Khloé Kardashian

Elle aurait redonné une chance à son ex

La starlette de téléréalité Khloé Kardashian se serait remise en couple avec le basketteur Tristan Thompson.

Khloé Kardashian et Tristan Thompson se seraient remis ensemble. C’est ce qu’a confié une source au magazine « People », précisant que les deux ex auraient décidé de «donner une nouvelle chance à leur relation». Il faut dire que depuis le confinement, les parents de la petite True, 2 ans, se seraient à nouveau rapprochés. «Ils n’avaient pas passé autant de temps ensemble depuis le moment où ils vivaient à Cleveland. Ils ont passé un super printemps avec leur fille à Los Angeles», ajoute l’informateur.

En plus, lors du 36e anniversaire de la starlette américaine, célébré samedi 27 juin 2020, ils se seraient comportés «comme s’ils n’avaient jamais rompu». La rumeur les dit même fiancés car Khloé portait une grosse bague à son doigt. De son côté, le basketteur avait profité de l’occasion pour lui déclarer son amour sur les réseaux sociaux: «Maintenant j’ai gagné en sagesse pour comprendre que tu es entrée dans ma vie pour me montrer ce que signifie qu’être une incroyable personne. J’apprécie la façon que j’ai d’apprendre et de grandir grâce à toi. Je remercie Dieu pour la femme magnifique et aimante que tu es pour tout le monde et en particulier pour notre fille, True. Tu mérites le monde!»