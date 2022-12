Tennis: Elle aurait utilisé un faux pass sanitaire pour jouer

Une affaire qui risque d’en faire tousser plus d’un. Camila Giorgi (WTA 66) aurait bénéficié d’un faux certificat de vaccination contre le Covid-19 pour continuer à voyager et jouer au tennis durant la pandémie, selon différents médias transalpins. Le nom de l’Italienne de 30 ans, toujours présumée innocente, est ressorti dans une affaire de faux et usage de faux en Vénétie.