Intrusion au Capitole : Elle aurait volé l’ordi de Nancy Pelosi pour le vendre à la Russie

Après les émeutes du 6 janvier, les autorités s’inquiètent du sort d’un portable appartenant à la présidente de la Chambre des représentants.

Après les émeutes survenues le 6 janvier au Capitole, les autorités continuent d’éplucher les vidéos et photos circulant sur les réseaux sociaux dans l’espoir d’identifier les manifestants présents à l’intérieur du bâtiment. En parallèle, le FBI s’inquiète de possibles fuites d’informations sensibles. Dans une vidéo hallucinante publiée dimanche par le «New Yorker», on peut voir des pro-Trump déambuler tranquillement dans l’hémicycle du Sénat, fouiller les bureaux et prendre des photos de documents laissés sur les tables.