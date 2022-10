Femme agressée à Areuse (NE): «Elle avait des cheveux mi-longs, ils ont brûlé en grande partie»

Tranquille et sans histoires, le quartier des Pinceleuses à Areuse a connu une scène digne des séries TV les plus crasses. Une femme divorcée de 48 ans a été attaquée par au moins deux individus, dont l’un lui a bouté le feu, peu avant 21h, jeudi.

Victime d’un traquenard

«Quelqu’un a sonné à son domicile et lui aurait demandé de sortir de chez elle pour constater des dégâts que la personne aurait occasionnés sur sa voiture, parquée à l’extérieur de l’immeuble. Ma voisine, qui habite au rez-de-chaussée, a suivi l’homme et dès qu’elle était dehors, un autre individu lui a sauté dessus, l’a aspergée de liquide inflammable et lui a mis le feu», explique une personne du voisinage.