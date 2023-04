Neuchâtel: Elle avait donné une leçon à un homme à coups de chaîne

En mars 2022, à Saint-Sulpice (NE), une femme avait prétexté vouloir avoir une discussion avec un homme qui avait eu un comportement déplacé avec elle, précédemment. Accompagnée d’Eva* et d’un compère, elle avait débarqué chez le goujat. Le trio avait alors tabassé l’indélicat devant son immeuble et Eva l’avait frappé avec une chaîne.

Condamnée par ordonnance pénale à 60 jours-amende à 30.-, Eva avait fait opposition. Crâne rasé, nez piercé et visage tatoué, c’est une femme au physique de déménageuse et à la mine renfrognée qui s’est présentée lundi devant le Tribunal de police de Neuchâtel où le juge Michael Ecklin a finalement réussi à la convaincre de ne pas poursuivre sa démarche.

Magnanime, le magistrat a incité cette rentière AI à retirer son opposition. Le juge lui a expliqué qu’il lui serait impossible de ne pas la reconnaître coupable. «Les frais de la cause sont actuellement de 350.- Si l’on ouvre officiellement l’audience, cela risque de vous coûter quatre fois plus cher et sans vouloir préjuger, votre peine ne sera pas considérablement modifiée. Votre casier judiciaire, qui comporte plusieurs pages, fait déjà état d’infractions similaires et vous ne pourrez pas obtenir un sursis», a posé le magistrat.