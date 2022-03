Martigny (VS) – Elle avait essayé de tuer son copain à coups de couteau

Expulsée malgré des enfants mineurs

La procureure Camille Vaudan a plaidé l’expulsion du territoire suisse durant dix ans. La représentante du Ministère public a mis en question l’intégration de l’accusée et évoqué «un risque moyen de récidive». La Cour a tranché pour une expulsion de six ans, soulignant «un manque d’attaches et de formation, une absence d’emploi et un nombre faible de contacts avec ses deux enfants, dont elle n’a plus la garde depuis 2012».