OEUF KINDER CONTAMINE: «Elle avait le regard vide, sans vie»

ŒUF KINDER CONTAMINÉ : «Elle avait le regard vide, sans vie»

Une maman britannique a raconté le calvaire de voir sa petite fille de 3 ans tomber malade après avoir mangé un œuf Kinder contaminé.

Elle raconte que sa petite Brooklyn-Mai, trois ans, est rentrée malade de la crèche, lundi 4 avril. «Mais comme j'avais été malade la semaine d'avant, je me suis dit qu'elle avait aussi attrapé la gastro», confie-t-elle. «Jusqu'à ce qu'elle dorme 21h sur 24 et qu'elle s'endorme quand elle faisait des choses». La petite fille fait une poussée de fièvre jusqu'à 39°C. «Je sentais que quelque chose n'allait pas». Elle emmène sa petite fille chez son médecin généraliste qui l'envoie à l'hôpital pour faire des analyses.

«C'est comme si elle n'était pas là»

«Au bout de trois jours, on m'a confirmé qu'elle avait la salmonellose à cause d'un œuf Kinder qu'elle avait mangé la veille de l'apparition de ses premiers symptômes». L'état de la petite fille se dégrade: «Durant les 96 heures suivantes, elle n'a été éveillée qu'entre 12 et 14 heures et quand elle était réveillée, c'est comme si elle n'était pas là», raconte la maman. «Elle avait le regard vide, sans vie, mon cœur était brisé de voir ma petite fille habituellement si fougueuse, si aventurière et si active être le complet opposé de ce qu'elle est habituellement».