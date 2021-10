Yverdon-les-Bains (VD) – Elle avait soutiré une fortune à son amant «pour avorter»

«Au vu du verdict, le Tribunal n’a pas cru la prévenue dans ses déclarations et a considéré qu’il s’agissait d’une fausse grossesse. La motivation du jugement nous le confirmera», note Me Emmeline Bonnard. Son client a obtenu gain de cause , vendredi dernier. Christophe*, cadre supérieur vaudois, avait versé au total près de 235’000 francs à son ancienne maîtresse, Zahra*, pour que celle-ci mette un terme à sa grossesse, sans toutefois avoir la certitude qu’elle était bien enceinte.

Cette quadragénaire d’origine camerounaise a été condamnée pour extorsion et chantage par métier, ainsi que blanchiment d’argent. La prévenue avait notamment envoyé près de 7000 francs à son frère au Cameroun. Le Tribunal de la Broye et du Nord vaudois a prononcé à son égard une peine de prison de 30 mois ferme, comme l’avait requis le Ministère public, en début de semaine dernière. La Cour a aussi ordonné son expulsion du territoire suisse pendant six ans. En plus des indemnités, Zahra devra payer près de 20’000 francs de frais de justice.