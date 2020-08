Nyon (VD)

Elle battait son compagnon, elle reste en prison

Une femme violente est incarcérée depuis mai. Les juges craignent qu’elle ne récidive ou ne prenne la fuite à l’étranger.

Une femme est en prison depuis le 12 mai pour avoir battu son ex-compagnon. Cette mère de famille française portée sur la bouteille demeure enfermée car elle a pris toutes les dispositions pour retourner dans son pays, puis en Italie. Or les faits qui lui sont reprochés pourraient entraîner une condamnation sévère.

Car la dame peut se montrer une furie quand elle est fâchée. Cela se produit souvent, et a nécessité de nombreuses interventions policières. Elle a notamment lancé des objets contre son homme à de multiples reprises et menacé de le planter avec un cutter ou un couteau. Elle l’a mordu, frappé avec une bouteille ou ses poings.

Pour faire bon poids, elle l’a accusé de l’avoir violée et a aussi prétendu que c’était lui l’auteur des violences. Et pour éviter d’être arrêtée par la police, elle a affirmé qu’elle était atteinte du coronavirus. Elle ne conteste pas les faits, mais a vainement demandé à pouvoir être libérée. Refus des juges cantonaux: en plus des risques de fuite, il existe la possibilité qu’elle récidive.