Ex-actrice d’«Alerte à Malibu» : Elle brillait sous les projecteurs, elle dort sous les lampadaires

Loni Willison, 37 ans, a vécu une descente aux enfers depuis 4 ans. Cette ancienne mannequin est devenue SDF. Mais elle va très bien et ne veut pas d’aide.

«Tout s’est effondré»

Depuis, elle se contente de ce qu'elle a et refuse toute aide extérieure. «Personne ne se soucie vraiment de moi et je ne veux pas les voir, ils ne veulent pas me voir», a-t-elle indiqué aux journalistes du Sun. «Je n'ai pas de téléphone portable. J'ai de la nourriture et un endroit pour dormir. Je reçois de l'argent ici et là, et il y a de la nourriture dans les bacs et près des magasins. Il y en a beaucoup ici».