Japon : Elle cache le cadavre de sa mère pendant dix ans dans un congélateur

Yumi Yoshino, 48 ans, a caché le corps de sa mère car elle «ne voulait pas déménager» de l’appartement qu’elle avait partagé avec sa mère, à Tokyo.

La location de l’appartement dans un immeuble de Tokyo était au nom de la mère, dont l’âge au moment de la mort est estimé à environ 60 ans, a indiqué Kyodo News. Yumi Yoshino a été obligée de quitter l’appartement à la mi-janvier suite à des retards de loyer et c’est une personne venue le nettoyer qui a fait la macabre découverte. Une autopsie effectuée sur le cadavre n’a pas permis de déterminer le moment exact et la cause du décès, selon la presse.