La Corée du sud capture des images saisissantes de l'espace

Première sonde lunaire de la Corée du Sud : Elle capture des images saisissantes de la Terre et de la Lune

La sonde, appelée Danuri, a pris ces images en noir et blanc entre le 24 décembre et le 1er janvier. Elles ont été réalisées à moins de 120 kilomètres de la surface lunaire.

La première sonde lunaire de la Corée du Sud, Danuri, a transmis de saisissantes photographies en noir et blanc de la surface lunaire et de la Terre, a fait savoir mardi le centre spatial sud-coréen. Danuri – une contraction de «Dal», qui signifie Lune, et «Nuri» qui signifie profiter – a décollé en août depuis les Etats-Unis à bord d’une fusée de SpaceX et s’est inséré en orbite lunaire en décembre après un vol prolongé afin d’économiser le carburant.