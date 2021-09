James Middleton a épousé Alizée Thévenet

James Middleton : Elle caresse son chien dans un resto, il l’épouse trois ans plus tard

Le petit frère de Kate Middleton a épousé Alizée Thévenet, ce week-end dans le sud de la France. Les deux tourtereaux s’étaient rencontrés par un heureux hasard à Londres, en 2018.

Dans la famille Middleton, on connait bien sûr, Kate, 39 ans, épouse du futur roi d’Angleterre et Pippa, 36 ans, célèbre depuis le mariage de sa sœur en 2011. Mais on connaît un peu moins James, le petit dernier, 32 ans, plus discret. C'est d'ailleurs en toute discrétion qu'il s'est marié avec Alizée Thévenet, ce week-end, à Bormes-les-Mimosas, dans le sud de la France.