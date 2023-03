Mylène Farmer chantera sur la b.o. de Donjons & Dragons

C’est dans une vidéo diffusée sur YouTube, dimanche 19 mars 2023, que les acteurs principaux de la superproduction américaine, Chris Pine et Michelle Rodriguez, ont annoncé la nouvelle. «Michelle et moi sommes heureux de vous annoncer le nom de l’artiste qui interprète le générique de «Donjons et Dragons: l’Honneur des voleurs». C’est une véritable icône, a déclaré Chris Pine. Et sa collègue d’ajouter: «Oui c’est elle… c’est Mylène Farmer. Et nous sommes très heureux qu’elle rejoigne la famille Donjons & Dragons.»