Mexique : Elle cherche à protéger son pote, il lui roule dessus

Ivre au volant, un jeune homme a foncé sur une amie qui essayait de l’empêcher de conduire dans son état. La Mexicaine a succombé à ses blessures trois semaines après le drame.

Elle a payé de sa vie son acte de bienveillance. Fernanda Olivares, plus connue sous le surnom de Polly, est décédée ce week-end après avoir été victime d’une effroyable agression survenue le 12 juin à Mexico. Ce soir-là, la jeune femme de 26 ans participait à la fête d’anniversaire d’une amie se prénommant également Fernanda, en compagnie notamment de Diego Armando Helguera, un copain. Tout au long de la soirée, l’individu a largement forcé sur la boisson, sous l’œil inquiet de Polly.

Diego a foncé droit sur Polly et son amie Fernanda.

Quand le jeune homme a voulu quitter la fête au volant de sa voiture, son amie s’est interposée, lui prenant ses clés. Agacé, Diego a fini par abandonner et s’est retiré pour faire une petite sieste. Une fois réveillé, le fêtard s’est montré très agressif envers la jeune femme qui fêtait son anniversaire. Intimidée, celle-ci a accepté de lui rendre ses clés, mais plusieurs participants inquiets ont ensuite essayé de dissuader Diego de quitter la soirée, rapporte le «Sun» .

Un petit groupe de personnes a suivi l’individu jusqu’à l’extérieur du parking, tentant désespérément de l’empêcher de prendre le volant. Rien n’y a fait: malgré les protestations de Polly et de son amie, Diego a démarré. Il s’est dirigé droit sur les deux jeunes femmes et les a renversées, avant de prendre la fuite. Fernanda s’en est sortie avec plusieurs fractures. Polly, elle, a succombé à ses blessures trois semaines plus tard.