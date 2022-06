Kristen Stewart cherche des mediums LGBTQIA+

Kristen Stewart : Elle cherche des chasseurs de fantômes LGBTQIA+

Kristen Stewart s’est associée avec le coiffeur de stars C. J. Romero et une société de production pour créer une émission plutôt originale.

Quelques jours après avoir présenté «Les crimes du futur» au Festival de Cannes, Kristen Stewart a publié une annonce de casting pour le moins inattendue sur le compte Instagram du coiffeur des célébrités C. J. Romero. Se filmant avec son smartphone, l’actrice de 32 ans a indiqué qu’elle s’était associé à Romero et à la société Scout Productions (à l’origine notamment de «Queer Eye») pour créer «l’émission de chasse aux fantômes la plus gay, la plus amusante et la plus excitante de tous les temps».