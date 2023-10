Une Australienne chute dans une tombe et s’empale sur une tige en métal

On pourrait croire à une scène sortie tout droit d’un film d’épouvante. Or ce qui est arrivé lundi à une Australienne de 74 ans est bien réel. Dans des circonstances que 9News n’a pas précisées, la septuagénaire visitait le cimetière de Maitland (Australie-Méridionale) quand elle a glissé et chuté dans une tombe ouverte. En tombant, la malheureuse s’est empalée sur une tige en métal, qui lui a transpercé la cuisse.