Meyrin (GE) - Elle chute seule à vélo, se blesse et est sanctionnée

C’est un peu la double peine pour D anièle* . En octobre, cette quinquagénaire circulait à vélo sur la place des Cinq-Continents à Meyrin lorsqu’elle a chuté: «Ma roue avant a frôlé un trottoir et j’ai été projetée par-dessus mon guidon contre un pylône en acier pour me retrouver par terre avec des contusions multiples et des ligaments déchirés», relate-t-elle.

D anièle ne pouvant pas bouger, son mari a appelé une ambulance. Les secouristes ont alors convoqué la police, comme c’est prévu dans ce type de cas (voir encadré). Si elle ne s’est rien cassé, la Meyrinoise a eu la désagréable surprise de recevoir mi-avril une amende et des émoluments de 240 francs au total pour perte de maîtrise. Une sanction que la cycliste , seule impliquée, trouve «absurde», même si elle compte payer: «C’est fou, on tombe simplement de son vélo, sans aucun dégât à autrui, et on est puni», s’insurge-t-elle.