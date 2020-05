Kim Glow

Elle compare le Covid-19 aux camps de concentration

Kim Glow s’est illustrée de bien mauvaise manière sur Snapchat en déclarant que le nouveau coronavirus a été créé pour que «les plus faibles crèvent».

Elle avait fait rire les internautes et les téléspectateurs en 2014 en étant persuadée qu’il existait deux lunes, parce qu’elle ne comprenait pas qu’on puisse voir la même en France et au Brésil. Samedi 9 mai 2020, Kim Glow a choqué en diffusant des théories du complot liées au Covid-19 sur Snapchat.

Pour la Française de 35 ans, il est clair que le nouveau coronavirus a été créé «pour que les plus faibles crèvent». «C’est une sorte de… Comme les trucs qu’on étudie à l’école, les camps de concentration. En gros, c’est une guerre contre les plus faibles», a-t-elle dit le plus sérieusement du monde.