Meghan Markle s'est confiée à Paris Hilton

Meghan Markle : Elle confie à Paris Hilton avoir souffert d’être «la bimbo de service»

Quand on évoque Meghan Markle, on pense chic, élégance, sans-faute vestimentaire. Ça n’a toutefois pas toujours été le cas et la femme du prince Harry en a souffert. Dans son podcast «Archetypes» diffusé mardi, elle a confié à son invitée, Paris Hilton, avoir été valorisée grâce à son physique plutôt qu’à son intelligence. Les faits se sont déroulés au milieu des années 2000 et elle n’en garde pas un très bon souvenir.