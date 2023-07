Bebe Rexha confirme sa rupture en plein show

Depuis quelques jours, la rumeur la disait séparée de son petit ami, Keyan Safyari, qu’elle a rencontré en 2020. Il faut dire que le 16 juillet 2023, la chanteuse de 33 ans avait publié dans ses stories Instagram des SMS du réalisateur de 39 ans qui la critiquait pour sa prise de poids. «Je n’ai jamais dit que tu n’étais pas belle et je n’ai jamais dit que je ne t’aimais pas. En fait, j’ai dit à quel point tu étais belle et à quel point je t’aimais, pouvait-on lire dans le message. Mais j’ai toujours dit que je serais honnête avec toi et ton visage changeait alors je t’ai dit que c’était le cas. Tu as pris 15 kilos, évidemment, tu as pris du poids et ton visage change. Dois-je juste prétendre que ça ne s’est pas produit et que ce n’est rien?» Celle qui assumait ses rondeurs s’était alors contentée de dévoiler ces propos blessants à ses abonnés, sans rien dire de plus.