Canton de Zurich: Elle conteste une prune salée pour avoir nourri le chat d’une autre

Un précédent à Saint-Gall

Cette affaire ressemble beaucoup à celle d’une retraitée saint-galloise, d’abord condamnée via ordonnance pénale pour avoir nourri le chat d’une voisine puis acquittée en appel en février dernier. «Tout ce qui est interdit n’est pas forcément punissable», avait alors argumenté le juge. Et d’ajouter: «On ne peut pas lui reprocher d’avoir voulu s’approprier le chat.» Il lui avait finalement conseillé: «À l’avenir, vérifiez que les chats ont une puce et prenez de la distance.»