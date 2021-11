Inde : Elle contourne un tigre, il la suit dans la forêt et la dévore

Une garde forestière a été mortellement attaquée par un fauve alors qu’elle effectuait une tournée avec trois collègues, samedi, dans une réserve du centre du pays.

Selon celui-ci, la femelle a senti qu’il y avait du mouvement dans la forêt. «Elle a suivi les quatre personnes et attaqué Swati Dhumane, qui marchait derrière les trois ouvriers», indique le directeur. Les collègues de la victime ont donné l’alerte mais n’ont rien pu faire pour la quadragénaire, que le fauve avait traînée à travers d’épaisses touffes de bambou. Le corps de la victime, mariée et mère d’une fille, a été récupéré peu après et confié à un médecin légiste, écrit le «Sun».