États-Unis : Elle couchait avec un élève de 14 ans dans sa voiture

Une enseignante de 31 ans est soupçonnée d’avoir eu une liaison avec un adolescent pendant deux mois. La sœur et le père de la victime ont découvert des photos compromettantes dans son téléphone.

Une prof de théâtre de 31 ans a été arrêtée lundi à Hialeah (Floride). Brittiny Lopez-Murray a été mise en examen pour de multiples délits, dont «coups et blessures obscènes», attouchements et actes sexuels avec un enfant. Il est reproché à l’enseignante d’avoir couché à plusieurs reprises avec un ancien élève de 14 ans pendant deux mois, écrit le «Miami Herald» . «Elle est présumée innocente jusqu’à preuve du contraire. Nous espérons que tout le monde sera patient, ne portera pas de jugement hâtif et respectera la vie privée de la famille», a déclaré Landon Ray, son avocat.

Mariée depuis 2016, Brittiny Lopez-Murray a entamé une liaison avec l’adolescent au mois d’août. Le jeune homme, qui est aujourd’hui au lycée, est un ancien élève de la trentenaire, selon la police locale. Samedi dernier, la sœur de la victime a commencé à avoir des doutes et elle s’est emparée de son téléphone. À l’intérieur, la jeune femme a découvert des «messages et photos explicites» échangés entre son frère et l’enseignante. En faisant des recherches à son tour, le père de l’adolescent est tombé sur des clichés des seins et du vagin de la prof.