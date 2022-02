États-Unis : Elle couche avec un élève, puis l’épouse: la justice jette l’éponge

Une enseignante qui était accusée d’avoir eu des relations sexuelles avec un étudiant en 2019 ne sera finalement pas jugée, parce qu’elle est devenue sa femme.

Le procureur du comté de Jasper (Missouri) a renoncé à traduire en justice une jeune femme de 26 ans. Baylee Turner était accusée d’avoir couché avec un élève en janvier 2019, lorsqu’elle était prof d’anglais au lycée de Sarcoxie et qu’elle avait 23 ans. Au terme de l’enquête, l’enseignante avait été mise en examen et avait démissionné de son poste. Les autorités n’ont pas révélé l’identité du jeune homme, ni l’âge qu’il avait au moment des faits. Si les charges pesant contre Baylee Turner ont été abandonnées, c’est pour la simple et bonne raison qu’elle a fini par épouser l’élève en question.