Etats-Unis: Elle couche avec une élève de 17 ans, son mari la balance

États-Unis : Elle couche avec une élève de 17 ans, son mari la balance

La directrice de chœur d’un lycée de Pennsylvanie a été arrêtée lundi pour avoir eu des rapports sexuels avec une adolescente. C’est son propre époux qui l’a dénoncée.

L’enseignante a été suspendue le 9 mai et un mandat d’arrêt a été émis le 13 mai, selon New Castle News. La jeune femme a pris son temps avant de se rendre, participant encore à un concert le dimanche. Guidés par le mari d’Olivia, les enquêteurs ont découvert plus de 100 messages entre la prof et son élève, qui communiquaient via le chat de Spotify. L’enseignante et l’adolescente avaient un nom de code au cas où leur liaison était sur le point d’être découverte.