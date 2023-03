Royaume-Uni : Elle coupe en deux son hamster vivant et en fait son repas

Dans une autre vidéo, Emma Parker est filmée alors qu’elle mange les deux parties de l’animal, une bouteille d’eau dans une main. Ces images ont circulé sur les réseaux sociaux et atterri sous les yeux de la société britannique de protection des animaux (RSPCA), qui s’est penchée sur cette sombre histoire. Au tribunal, Emma Parker a plaidé coupable d’avoir causé une souffrance non nécessaire à un animal protégé, rapporte «The Independent» .

Souffrance physique et psychologique

Au moment du verdict, le juge a qualifié l’acte d’Emma Parker d’«abominable» et l’a condamnée à un an de prison ferme. La trentenaire, accro à la drogue, n’aura par ailleurs pas le droit de posséder un animal pendant 15 ans. «Ce type de cruauté n’a pas sa place dans la société d’aujourd’hui. Il s’agit d’une attaque vicieuse et sans cœur contre un animal sans défense. Toutes les personnes impliquées dans cette affaire ont été bouleversées et perturbées», a réagi Andy Bostock, inspecteur de la RSPCA.