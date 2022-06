Vatican : Elle court, elle court, la rumeur d’une démission du pape

La santé fragile de François, qui l’a contraint à reporter son voyage en Afrique, a relancé les spéculations sur un possible départ.

Prévue début juillet, la visite de François en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud a été reportée sine die. Et beaucoup s’interrogent devant les images d’un souverain pontife grimaçant de douleur lors de certaines apparitions: parviendra-t-il à honorer son voyage au Canada, prévu fin juillet? Celui-ci reste maintenu «jusqu’à nouvel ordre», répond le Vatican.

«Hâte de le voir partir»

Le traitement «suit son cours et porte ses fruits», rassure une source vaticane. Pourtant, ces rares changements tardifs dans la mécanique bien huilée du Saint-Siège ont ravivé l’inquiétude sur la capacité de Jorge Bergoglio à gouverner et réveillé les rumeurs sur une possible démission. Cette théorie «revient de façon cyclique», observe le vaticaniste italien Marco Politi, auteur du livre «François, la peste et la renaissance».