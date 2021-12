Evan Rachel Wood horrifiée par Marilyn Manson

Evan Rachel Wood : Elle craint le pire à cause de Marilyn Manson

L’actrice américaine accuse son ex d’avoir menacé de violer son fils. Elle aurait ainsi déménagé de Los Angeles, à cause du rocker

Horrifiée, la star de la série «Westworld» a expliqué qu’elle avait dû renforcer la sécurité de sa maison, en faisant installer des fenêtres pare-balles, ainsi qu’une porte et une clôture en acier. Elle avait ensuite préféré quitter la Californie pour s’installer avec son garçon à Nashville, dans le Tennessee. «Je suis très préoccupée par la sécurité de notre enfant à Los Angeles, a ajouté la comédienne de 34 ans. J’ai subi des blessures physiques et émotionnelles graves et traumatisantes entre les mains de Marilyn Manson, et je crains qu’il ne déclenche des représailles contre moi pour avoir témoigné en me faisant du mal, à notre fils et aux membres de ma famille.»