Elle crée des corsets à partir de vieux sweats Nike

Elle n’a pas fait d’école de mode et pourtant, elle a un sacré talent. Autodidacte, Kayla Sade Famurewa a fait son premier corset fabriqué à partir de sweats Nike en avril. «C’était le début du confinement et je voulais faire un corset confortable à porter à la maison avec un pantalon de survêtement», explique-t-elle au site Fashionista .

Ses créations sont fabriquées à partir de vêtements existants et parfois même, à partir de serviettes de plage Budweiser (la marque de bières) qu’elle achète dans des magasins de seconde main à San Fransisco, là où il est vit. Elle a baptisé son label Almost On Time et a rapidement attiré l’attention d’un large public. Trois mois après le lancement, elle a plus de 33’000 followers sur Instagram.