Elle crée le scandale en épilant le monosourcil de sa fille de 3 ans

Au Texas, la mère d’une petite fille de trois ans a créé le scandale en publiant une vidéo devenue virale sur TikTok, dans laquelle elle épile à la cire le monosourcil de cette dernière. L’agente immobilière, suivie par plus de 260’000 fans sur TikTok, prétend avoir voulu éviter ainsi les moqueries à sa fille.

Épilation du monosourcil d’une fillette de 3 ans

«I don’t care! I don’t care!» («Je m’en fiche! Je m’en fiche!»), écrit Leah Garcia à propos d’une vidéo récemment publiée sur TikTok, qui la montre en train d’épiler le monosourcil de sa fille, Bliss. «Je préfère que vous me traitiez de mauvaise mère plutôt que de laisse ma fille de 3 ans se balader avec un monosourcil, comme mes parents l’ont fait!» ajoute-t-elle.

«Aïe, maman, ça fait mal», s’exclame Bliss après l’épilation, ce à quoi Leah Garcia répond: «Voilà, ma fille, maintenant tu as deux sourcils!» La vidéo a récolté plus de 18 millions de vues et reçu près de 30’000 commentaires.

Réactions mitigées sur la Toile

Celles qui ont autrefois été victimes de moqueries à cause de leur pilosité qualifient Leah Garcia de «bonne mère». Beaucoup écrivent qu’elles auraient aimé que leurs parents les autorisent à se débarrasser de leurs poils à cet âge précoce.

Dans les commentaires, certains parents avouent également retirer les poils de leurs enfants à la cire, d’autres promettent de commencer à le faire: «Ma fille souffre de sa pilosité sur la lèvre supérieure et veut s’en débarrasser, je vais de ce pas l’aider», écrit une internaute.

Mais la vidéo a également reçu des critiques par milliers. «Je m’inquiète beaucoup pour la santé psychologique de cette famille. La mère ferait mieux de renforcer l’estime de soi de sa fille», peut-on lire en commentaire. Ou encore: «Je suis enseignant en école primaire et je n’en reviens pas. Quel mauvais exemple, cette mère!»

La mère se défend

En attendant, Leah Garcia campe sur ses positions. «Enfant, j’avais des sourcils très épais et foncés et je les rasais en cachette de mes parents parce que mon père était d’avis que les enfants ne devaient pas s’occuper de ce genre de choses», dit-elle. Afin d’éviter à Bliss, trois ans, et à sa sœur aînée Behautti, âgée de onze ans, de vivre la même chose, Leah Garcia a commencé, avec leur accord, à leur épiler les sourcils dès l’âge de 3 ans.

Dans la famille Garcia, il y a ce qu’on appelle des «journées épilation», auxquelles toutes les filles sont libres de prendre part. «On n’attache personne», explique la mère. D’après Leah Garcia, l’épilation des sourcils est une routine de soins que ses filles sont libres de poursuivre ou d’abandonner.

«Je comprends les critiques. Mais les enfants peuvent être si cruels», explique-t-elle. Et d’ajouter: «Épiler les sourcils ne signifie pas s’incliner face aux attaques, mais évite qu’on s’en prenne à ma fille».

L’avis d’une spécialiste

Nous avons interrogé la Dre Marianne Meli, dermatologue et directrice médicale de la clinique Dermanence à Zurich, sur les éventuelles conséquences d’une épilation à la cire sur la peau de très jeunes enfants.