Elle créé un t-shirt «Nigros» et veut le retour des «têtes de nègres»

Racisme : Elle crée un T-shirt «Nigros» et veut le retour des «têtes de nègres»

Probablement hors la loi

Migros n’a pas du tout apprécié et n’a pas voulu commenter le cas. Or, on sait que l’entreprise, via son service juridique, a demandé à Joyce Küng de cesser son action. Il lui est reproché de violer les droits d’auteur, de marque, et de porter atteinte à la réputation de Migros. «Les clients et clientes pourraient croire à tort qu’il existe une relation commerciale entre ce mouvement et le groupe Migros», est-il écrit dans le courrier. Selon un spécialiste du droit des marques interrogé sur le cas, Migros pourrait bien obtenir gain de cause.