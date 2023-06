États-Unis: Elle croit être enlevée et tue son chauffeur Uber

Pour rendre visite à son petit ami à El Paso, au Texas, à la frontière avec le Mexique, Phoebe C. (48 ans) a commandé un chauffeur Uber. Et alors que, le vendredi 16 juin dernier, la course se déroulait normalement, elle a été prise de panique, a sorti une arme de son sac et a tiré une balle dans la tête du conducteur, Daniel Piedra Garcia, 52 ans.