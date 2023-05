Indonésie: Elle croit que l’ascenseur est en panne et commet une erreur fatale

Visiblement paniquée, Aisiah Sinta Dewi appuie frénétiquement sur un bouton d’urgence tout en essayant de forcer l’ouverture des portes. Elle finit par y parvenir mais tombe dans le vide en sortant de l’ascenseur. Inquiète de ne plus avoir de nouvelles d’Aisiah, sa famille a alerté le personnel de l’aéroport, qui l’a recherchée en vain. La malheureuse n’a été retrouvée que trois jours plus tard, des employés ayant été alertés par une odeur pestilentielle émanant des environs de l’ascenseur.

Le corps de la trentenaire, qui était coincé au fond de la cage, a pu être récupéré au terme d’une opération de cinq heures, écrit le «Daily Mail». Le frère de la victime estime que celle-ci n’a pas commis de faute et que l’aéroport est responsable de ce drame. «C’est un aéroport international. Comment les standards de sécurité peuvent-ils être ainsi? Et la réaction du personnel a été très, très insatisfaisante», a dénoncé Raja Hasibuan. Les autorités ont indiqué qu’elles attendaient les résultats des analyses de la police scientifique et que des témoins étaient auditionnés.