Une Espagnole croyait parler à Brad Pitt: c'était un escroc

Au fil des échanges, l’interlocuteur s’est montré tantôt proche de sa victime et tantôt plus distant, une stratégie qui peut être l’œuvre de plusieurs personnes, suppose son avocat. «Ce sont des professionnels: ils marquent des temps, ils savent quand donner de l’affection et quand ne pas répondre», détaille Me Antonio Estella Aroza. Au fil des mois, l’arnaqueur lui avoue même «être tombé amoureux» d’elle, vouloir la rencontrer et lui promet un rôle dans son prochain film.