USA: Elle cuisine des recettes gravées sur des tombes

Rosie Grant a un loisir étonnant. Cette Américaine, âgée de 33 ans, repère et suit des recettes de cuisine inscrites sur des pierres tombales. Biscuits au spritz, tartes aux fruits, dip de fromage frais… en voilà quelques-unes débusquées dans des cimetières, concoctées chez elle et présentées sur les réseaux sociaux (voir les posts ci-dessous).

Cette habitante de Takoma Park, dans le Maryland, a commencé son activité macabre en 2021 alors qu’elle terminait ses études de bibliothécaire et effectuait un stage aux archives d’un cimetière. «Une pierre tombale mentionne ce qu’une personne aimait dans la vie, mais là c’est une liste d’ingrédients», explique-t-elle à «Libération» dans un article publié à l’occasion de la Toussaint.

Des tombes de femmes

En juin 2021, elle a créé un compte TikTok dans le cadre d’un travail universitaire. Repéré par plusieurs médias américains, il est désormais suivi par 100’000 abonnés. Dès son lancement, des internautes lui ont envoyé des photos de tombes. «Après l’article de Buzzfeed, une femme m’a écrit en me disant que sa mère avait fait mettre une recette sur sa tombe. Elle croyait qu’elle était la seule dingo à avoir fait ça! Ça l’émouvait que d’autres personnes aient eu la même idée, que sa mère fasse partie de quelque chose. Elle m’a envoyé sa recette de dip au fromage frais et on a beaucoup échangé.»