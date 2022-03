Leighton culpabilise d’être une maman qui bosse

Leighton Meester : Elle culpabilise d’être une maman qui bosse

L’actrice Leighton Meester s’en veut terriblement de poursuivre sa carrière, alors qu’elle a deux enfants en bas âge.

Pas facile de jongler entre boulot et vie de famille quand on est jeune parent. Leighton Meester en sait quelque chose. Maman d’une fille, Ario, 6 ans, et d’un petit garçon né en 2020, dont le prénom n’a pas encore été dévoilé, fruits de son union avec son mari, Adam Brody, qu’elle a épousé en 2014, l’actrice se sent coupable de continuer à travailler. «Ce sentiment ne s’atténue pas avec le temps, confie l’Américaine de 35 ans à etonline.com. J’ai pensé que ça s’améliorerait, mais pas du tout. Et maintenant que j’ai un deuxième enfant, je me sens encore plus mal. C’est un double coup dur qui me fait comprendre qu’il y a désormais un bébé qui a besoin de moi.»