Aviron

Elle décède durant une tentative de record

Angela Madsen ambitionnait de devenir la première femme paraplégique à relier la ville d’Hollywood à Hawaï. Son corps a été retrouvé sans vie à côté de son embarcation.

«L'avion a vu Angela dans l'eau, apparemment décédée, attachée à RowofLife (le nom de son embarcation et de son projet, ndlr), mais n'a pas été en mesure de relayer ces informations en raison de la faible couverture satellite», a écrit sa compagne sur la page Facebook.

«C'est le moment le plus lourd de ma vie, a déclaré Soraya Simi, qui réalisait un documentaire sur cette traversée. Je suis tellement désolée et si triste d'écrire ceci. Je sais que beaucoup d'entre vous l'encourageaient et voulaient qu'elle réussisse.»