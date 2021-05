Argentine : Elle décède en allaitant, son bébé meurt asphyxié

Une jeune femme de 30 ans a été victime d’un malaise alors qu’elle nourrissait sa petite fille de 2 mois, lundi dans le nord du pays. Toutes deux ont perdu la vie.

Une terrible tragédie s’est déroulée lundi à Corrientes (nord). Mère de trois enfants, une jeune femme de 30 ans se trouvait chez elle avec ses deux plus jeunes bambins, un petit garçon de 3 ans et un bébé de 2 mois. La fille aînée de Mariana Ojeda rendait visite à sa grand-maman et son mari Gabriel était au travail au moment du drame, explique TN.